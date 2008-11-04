А тепер депутати звинувачують СБУ в корупції

Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з приводу необхідності негайного звільнення Тиберія ДУРДИНЦЯ з посади заступника голови Служби безпеки України – начальника Головного управління з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю (від 19.10.2007 року №985).

Члени комітету посилаються на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 4 листопада 2008 року щодо визнання незаконним указу Президента про призначення Т.ДУРДИНЦЯ на цю посаду від 19 жовтня 2007 року.

Крім того, комітет звертається до Генеральної прокуратури України «щодо витребування у СБУ оперативно-розшукових справ за підписом Т.ДУРДИНЦЯ як незаконно призначеного на цю посаду» з метою їх скасування.

Крім того, комітет звертається до Генпрокуратури з приводу перевірки матеріалів, які «можуть свідчити про факти корупційних дій та контрабанди, вчинені колишнім заступником голови СБУ Тиберієм ДУРДИНЦЕМ, заступниками головного управління «К» С.РЕМЕНЯКОМ і В.КАБАЛЕМ».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 листопада, у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона» із посиланням на народного депутата, члена депутатської групи «Народна самооборона» Геннадія МОСКАЛЯ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) повідомили, що Окружний адміністративний суд міста Києва сьогодні виніс постанову, за якою визнав незаконним і скасував указ Президента України про призначення Тиберія ДУРДИНЦЯ заступником голови Служби безпеки України – начальником Головного управління з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю (від 19.10.2007 року №985).

Слухання проводилося за поданням членів Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, у тому числі першого заступника голови комітету Г.МОСКАЛЯ.

У свою чергу, у прес-службі СБУ зазначили: «ДУРДИНЕЦЬ як працював, так і працює на посаді заступника голови».

В СБУ також висловили сподівання, що оскільки Т.ДУРДИНЕЦЬ був призначений на посаду указом Президента, то незабаром його Секретаріат має висловити свою позицію з приводу цього судового рішення.

Як повідомляв УНІАН, в.о. голови СБУ звинувативдепутатів з Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією у зв`язках з бандитськими угрупованнями.