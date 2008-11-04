Ющенко хоче, щоб Лівія побудувала в Україні «декілька сотень заправок»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україна зацікавлена у побудові на своїй території за участі лівійської сторони нафтопереробного заводу, а також декількох сотень бензозаправок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на спільній з лівійським лідером Муаммаром КАДДАФІ прес-конференції у Києві.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що сьогодні під час переговорів він і М.КАДДАФІ обговорили співпрацю у нафтовій галузі. Президент вважає, що надзвичайно важливим міг би бути проект з будівництва на заході України нафтопереробного заводу за участі Лівії.

Також В.ЮЩЕНКО зазначив, що Україна зацікавлена у побудові декількох сотень бензозаправок по всій території країни за участі лівійського капіталу.

«Українська сторона готова віддано працювати по всіх рівнях», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також він зазначив, що сторони обговорили можливість відновлення співпраці щодо виділення Україні одного з нафтових полів на території Лівії для розвідки та видобутку нафти.

Президент України також повідомив, що завтра ці переговори будуть продовжені на рівні «Нафтогазу України» і представників відповідної лівійської компанії.