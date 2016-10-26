Яценюк після зустрічі з Байденом: санкції проти РФ мають діяти, доки Росія не покине українську територію

Про це повідомляє прес-служба "Народного фронту".

«До того моменту, доки Росія не виконає ключові безпекові умови на сході України, санкції повинні бути продовжені. Моя позиція залишається незмінною - санкції повинні залишатися до того моменту, доки Росія не покине українську територію - доки російські війська не заберуться з Донецька, Луганська і Автономної Республіки Крим», - наголосив лідер політичної партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк за підсумками зустрічі з віце-президентом США Джозефом Байденом у Вашингтоні в середу, 26 жовтня, що відбулася на запрошення Білого дому.

Він підкреслив, що в питанні продовження санкцій проти Російської Федерації «Сполучені Штати відіграють ключову роль».

Відповідаючи на запитання журналістів, Арсеній Яценюк також підкреслив, що «американська сторона підтримує позицію, що перший і основний етап (мінського процесу) – це етап безпеки»: «Ми не можемо переходити до будь-яких політичних питань, не маючи безпекового вирішення».

«Я не сходжу з тієї позиції, яку неодноразово наголошував: є ключові умови для того, щоб взагалі далі дискутувати про політичне врегулювання, - безпека», - підкреслив Арсеній Яценюк.

«Росія повинна забратися з української території. Перше – це зупинка вогню. Цього так і немає. Друге – це відведення військ і тяжкого озброєння. Третє – це повернення контролю над українським кордоном. Це три ключові позиції, які є частиною «Мінська». І треба добиватися, щоб Росія їх виконувала», - наголосив лідер «Народного фронту».