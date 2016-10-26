Українське питання є одним з ключових пріоритетів для США - Яценюк після зустрічі з Байденом

«Українське питання було, є і буде одним з ключових зовнішньополітичних пріоритетів для Сполучених Штатів. Для того, щоб ми залишалися на їх радарах, ми повинні демонструвати, що продовжуємо реформи, як ми робили останніх 2,5 роки», - заявив Яценюк за підсумками зустрічі, передає прес-служба "Народного фронту".

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Яценюк нагадав про значну підтримку, яку протягом останніх років надавала адміністрація США Україні. Це, зокрема, введення санкцій проти Російської Федерації, пакет фінансової допомоги для тренування українських військовослужбовців та передача військового обладнання – «починаючи з Humvee і закінчуючи контрбатарейним обладнанням», - три мільярди доларів фінансової допомоги, допомога щодо програми реструктуризації і списання 20% боргу української держави перед кредиторами та підтримка Міжнародного валютного фонду і Світового банку».

Арсеній Яценюк наголосив, що питання підтримки України для цієї адміністрації США, для американського народу є надважливим: «Вони це продемонстрували конкретними діями. І сьогоднішня адміністрація думає про те, як допомагати Україні в майбутньому».

«Зараз дуже важливо, щоб всі ті досягнення, які ми отримали з чинною американською адміністрацією, перейшли в наступну. І від нас залежить, яка політика буде провадитися наступною адміністрацією США. Переконаний, що ця політика буде так само спрямована на подальшу підтримку української держави», - підкреслив лідер «Народного фронту».