Європейська комісія підтримує Україну в проведенні реформ

Про це йдеться в повідомленні Європейської комісії, яке було розповсюджено в п’ятницю в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

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Доповідь оприлюднено за результатами 18 місяців роботи Групи підтримки.

У цьому зв’язку європейський комісар із переговорів щодо розширення та Європейської політики сусідства Йоханнес Ган сказав: «Група підтримки України була успішною в підтримці реформ української влади не тільки через власні похвальні зусилля, але й тому, що українська влада сама зробила порядок денний реформ, і її пріоритетом є світле, щасливе майбутнє для українських громадян».

За його словами, з допомогою Групи підтримки було зроблено багато ключових кроків та прийнято багато основних законів. Це, на думку Гана, доводить, що Група є «відмінним інструментом для сприяння реформуванню й координації зусиль ЄС».

«Ця підтримка – це тільки початок: Група підтримки України буде продовжувати робити свій внесок в успіх реформ в Україні», – підкреслив єврокомісар.