Чекати чогось доброго від нинішніх політиків не випадає?

Експерти вважають, що політичний ринок України не може задовольнити запит суспільства на нові якісні політичні проекти.

Такі результати експерт-опитування вчора на прес-конференції в УНІАН оприлюднив голова правління Центру соціологічних та політичних досліджень “СОЦІОВИМІР”, директор Міжнародного інституту демократій Сергій ТАРАН.

“В експертному середовищі існує виразне очікування щодо якісного оновлення українського політикуму. Фактично всі експерти - 95,6% - висловилися за оновлення депутатського корпусу Верховної Ради. Разом з тим, оцінюючи шанси потрапляння до нового парламенту нового за персональним, організаційним та ідейно-програмним складом та змістом політичного проекту, 60% опитаних заявили, що такі шанси є дуже невисокими та швидше невисокими, ніж високими. Існує пряма невідповідність між запитами на нові політпроекти та пропозиціями політичного ринку”, - сказав С.ТАРАН.

За його словами, більшість експертів (44%) вважає, що на роль якісно нової політичної сили може претендувати Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, 40% - голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК та його гіпотетичний проект, 33,3% - Анатолій ГРИЦЕНКО та його гіпотетичний проект, 15,6% - Блок Черновецького, 13,3% - Віталій КЛИЧКО та його гіпотетичний проект.

С.ТАРАН також повідомив, що, на думку експертів, найкраще сприятимуть ефективному оновленню української політики зміни до закону про вибори, зокрема, у частині запровадження інституційної можливості для громадян впливати на порядок розташування кандидатів у списках, а також переходу до часткової мажоритарної системи виборів та скасування депутатської недоторканності.

У свою чергу голова правління Всеукраїнської громадської організації “Комітет виборців України” Ігор ПОПОВ вважає, що політична криза осені 2008 року призвела до розчарування значної частини виборців у парламентських партіях. “До 40% громадян України на сьогодні не бажають голосувати за політичні сили, представлені у Верховній Раді. Така ситуація дає шанс прискорити оновлення політичних еліт. Є велика ймовірність, що в новому парламенті будуть представлені альтернативні політичні програми та їх носії – ті політичні сили, які наразі є позапарламентськими. Не виключено, що до списків частини з цих партій увійдуть діючі депутати ВР та місцевих рад, проте на вибори вони підуть з новими гаслами і в нових командах”, - сказав він.