У Тимошенко вирішили поставити на облік усіх безхатченків

Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив план заходів щодо реалізації Концепції соціального захисту бездомних громадян до 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики, проект документа представила керівник цього відомства Людмила ДЕНІСОВА.

За її словами, п’ять розділів плану відповідають п’яти напрямам розв’язання проблеми бездомності, визначеним концепцією:

вивчення проблеми бездомності як соціального явища та формування стосовно неї науково-теоретичних засад політики;

розвиток профілактичної роботи;

запровадження обліку бездомних громадян;

розвиток системи надання соціальних послуг бездомним громадянам;

реінтеграція бездомних громадян.

Зокрема, як поінформувала міністр, заходи, викладені у першому розділі, спрямовані на вивчення проблеми бездомності як в Україні в цілому, так і на місцях. Їхня реалізація дозволить визначити особливості прояву цього явища у кожному регіоні, розробити відповідні місцеві програми та забезпечити виконання, а також підготувати фахівців із соціальної роботи з бездомними громадянами.

Заходи щодо розвитку профілактичної роботи (другий розділ) спрямовані на захист житлових прав громадян, на проведення соціальної роботи та надання допомоги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Планується здійснити до 2012 року запровадження обліку бездомних громадян, про що йдеться у третьому розділі. Основним моментом у виконанні цього завдання є створення мережі центрів обліку та формування єдиного реєстру бездомних громадян, що надасть можливість визначити масштаби бездомності в Україні, здійснювати реальне планування подальшої роботи та забезпечити соціальними послугами всіх потребуючих.

У четвертому розділі передбачаються заходи щодо розвитку системи надання соціальних послуг бездомним та забезпечення надання їм тимчасового притулку із залученням до цього благодійних, громадських, релігійних організацій.

П’ятий розділ спрямовано на розвиток реінтеграційних послуг, де, зокрема, передбачено вивчення та впровадження таких інновацій як телефонна „гаряча лінія” для надання екстреної допомоги бездомним громадянам, забезпечення санітарної обробки бездомних через мережу санітарних пропускників тощо.

„Реалізація заходів не потребує додаткових видатків з державного бюджету. Їх головними виконавцями виступають місцеві органи виконавчої влади, тому фінансування буде здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів. Виконання заходів центральними органами виконавчої влади здійснюватиметься за рахунок коштів відповідних програм.”, - зазначила Л.ДЕНІСОВА.