КС почав розгляд звинувачення проти Ющенка у перевищенні повноважень

Сьогодні Конституційний суд України розпочав розгляд справи за поданням 53 народних депутатів щодо конституційності погодження з Президентом України кандидатур на посади в Міністерство закордонних справ та його підрозділи.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, автори подання просять КС дати тлумачення щодо конституційності Указу Президента «Про деякі питання керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави» від 4 червня 2008 року №513.

Цим указом передбачено, що кандидатури на посади першого заступника, заступника міністра закордонних справ, керівника структурного підрозділу МЗС, генерального консула, радника-посланника, радника дипломатичного представництва України в іноземній державі, при міжнародній організації, ректора, першого проректора, проректора Дипломатичної академії України при МЗС попередньо погоджуються в установленому порядку з Президентом України; матеріали щодо погодження кандидатур на посади першого заступника, заступника міністра подаються Президенту міністром закордонних справ до внесення Кабінетом міністрів України подань про призначення відповідних осіб на вказані посади.

На думку народних депутатів, встановлення указом як підзаконним актом нового правового регулювання порядку призначення посадових осіб МЗС суперечить положенням п. 12 ч. 1 ст. 92, ч. 2 ст. 120 Конституції України стосовно виключного визначення законами України організацій та порядку діяльності органів виконавчої влади.

Крім того, як стверджується у поданні, глава держави зазначеним указом наділив себе повноваженнями вищого органу у системі органів виконавчої влади, що не відповідає вимогам ст. ст. 5, 6, 8, 19, 92, 106, 113, 116, 120 Конституції України, ст. ст. 22, 46 закону про Кабінет міністрів України.