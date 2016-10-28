У НАБУ розповіли, за яких обставин будуть перевіряти е-декларації
Національне антикорупційне бюро перевірятиме декларації лише після появи інформації про незаконне збагачення декларантів чи подання ними завідомо недостовірних даних.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі НАБУ.
«Перевірка декларацій на предмет незаконного збагачення і внесення до них завідомо недостовірних даних є обов’язком Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК)», - йдеться у повідомленні.
Національне антикорупційне бюро долучатиметься до перевірки відомостей в окремих випадках. А саме:
- за зверненням самого НАЗК;
- у відповідь на публікації в ЗМІ із висвітлення фактів про незаконне збагачення декларантів чи подання ними завідомо недостовірних даних;
- у разі виявлення відомостей, що можуть свідчити про незаконне збагачення чи внесення завідомо недостовірних даних фігурантами проваджень, які розслідують детективи НАБУ.
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«Факти, виявлені в ході таких перевірок із боку НАБУ, що свідчитимуть про незаконне збагачення осіб, які не є підслідними Бюро, є підставою для порушення кримінального провадження з боку інших правоохоронних органів», - наголосили у відомстві.
В НАБУ також зауважили, що проведення суцільних перевірок даних, що містять електронні декларації покладене на НАЗК.
«Зі свого боку НАБУ готове надати методологічну допомогу НАЗК у роботі з поданими деклараціями», - запевнили в прес-службі.