Янукович каже, що у нього - час очищення

Голова Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що, перебуваючи в опозиції, Партія регіонів збільшує свої лави.

Про це йдеться у листі-привітанні В.ЯНУКОВИЧА до 11-річчя партії, текст якого передано агентству УНІАН.

“Робота в опозиції – це завжди час очищення, оскільки партія позбавляється від баласту, від тих, хто під її прапорами хотів пробитися до теплих місць і посісти крісла в затишних кабінетах”, зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, замість таких людей лави партії “поповнюються справжніми бійцями, які впевнені, що наша справа правильна, та готові працювати з людьми і для людей”.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що “життя різко повертало долю нашої партії”, і “справжнім випробуванням на стійкість та мужність, вірність принципам і переконанням, нашій громадянській позиції стала діяльність партії в опозиції”.

Він додав, що в час “неприкритих гонінь і, відверто кажучи, політичних переслідувань, коли тільки за приналежність до Партії регіонів людину могли звільнити з роботи, коли нашу політичну силу намагалися викреслити з життя суспільства, "регіонали" не заслабли, проявили волю і витримку, всупереч усьому йшли до людей і знаходили їх підтримку”. За його словами, Партія регіонів під час випробувань “завжди збільшує свою чисельність, і тепер стала найпотужнішою політичною силою в Україні”.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що “висока довіра народу не раз вела нас до переконливої перемоги на парламентських виборах”. На його думку, саме в цьому - “гарантія нашої майбутньої перемоги”. За його словами, “і сьогодні Партія регіонів задає тон у величезній і надзвичайно важкій роботі з виведення України із кризи, в яку завела її нинішня влада”.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що перед Партією регіонів зараз “постають ще важчі і відповідальніші завдання”, оскільки “треба брати в свої руки долю держави, яку знищують безвідповідальність і непрофесіоналізм нинішньої влади”.

“І ми зробимо це, ми об`єднаємо країну, засипемо рови недовіри і поведемо Україну до нового життя”, запевнив лідер Партії регіонів.