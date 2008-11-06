Наливайченко розказав про спільні махінації Мінпраці і депутатів
13:45, 06 листопада 2008Політика
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Гроші призначалася дітям-«чорнобильцям»
СБУ задокументувала незаконні операції Міністерства праці і соціальної політики з коштами, які призначалися для харчування дітей-«чорнобильців».
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив т.в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.
«Сума «відкатів» навіть на цих коштах, задокументована СБУ, становила 10%. Але найбрудніша ситуація полягає у тому, що нами задокументовано, що заступник міністра праці та соціальної політики ці кошти не тільки пообіцяв, але й намагався передати народним депутатам України. А з тим, щоб СБУ не дуже заважала, домовились це просто зробити у стінах Верховної Ради», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
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