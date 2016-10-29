Е-декларація голови Адміністрації президента: продав майно на 800 тисяч і зберігає в банку 5 гривень

Глава Адміністрації президента України, колишній голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Райнін подав електронну декларацію за 2015 рік, вказавши продаж майна на понад 795 тис. гривень.

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Про це йдеться в декларації Райніна, розміщеній на сайті Єдиного державного реєстру декларацій.

Заробітна плата Райніна, яку він отримав за основним місцем роботи в АП, становила 16 тис. 376 гривень, а у Харківській ОДА - 111 тис. 794 гривні. Також він має дохід за відчуження нерухомого майна у розмірі 795 тис. 400 гривень.

Райнін, крім того, задекларував 2 тис. 589 дол., розміщених у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», та 5 грн - в ПАТ АБ "Укргазбанк". Також він має 30 тис. дол., 15 тис. євро та 200 тис. грн готівкою.

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Глава АП володіє квартирою у Харкові (загальна площа 74 кв. м), яка на момент набуття прав на майно у червні 2003 року коштувала 11 тис. 718 грн. У членів його родини - дружина Ганна та син Анатолій - у Харкові є дві квартири (загальною площею 64,80 кв. м та 74 кв. м відповідно).

Крім того, його дружина володіє 10% від статутного капіталу ТОВ "Учбово-науково- виробничий центр "Охорона праці". Згідно з декларацією, дохід дружини минулого року складався з 42 тис. 515 грн зарплати за основним місцем роботи у ТОВ УНВЦ "Охорона праці", 28 тис. дивідендів та 1 тис. 710 гривень матеріальної допомоги за вказаним місцем роботи. Син глави АП отримував стипендію (3,3 тис. грн).

Згідно з декларацією, Райнін та члени його родини не мають транспортних засобів, цінних паперів чи корпоративних прав.