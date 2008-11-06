Мороз знає про схеми відкату, створені Тимошенко?

Прем`єр-міністром України має бути політично нейтральний фахівець, професіонал у сфері економіки, а не один із популістів нинішнього Кабінету міністрів України, заявляє лідер СПУ Олександр МОРОЗ.

Як повідомляється на сайті партії, О.МОРОЗ вважає, що тільки тоді можна буде «зруйнувати схеми відкату, створені Юлією ТИМОШЕНКО, й ліквідувати схеми «купи-продай», які взяв на озброєння її уряд".

О.МОРОЗ вважає, що «потрібно не рятувати банки, а підтримати українську економіку, внутрішні ринки».

“Поки вони не переорієнтуються, поки вітчизняна продукція не стане затребуваною всередині країни, ніякі антикризові документи, що від парламенту, що від РНБО, не допоможуть», - додав він.

За словами лідера соціалістів, «нинішній уряд і прем`єр цього зробити не в змозі».

Він зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО «недогляділа» кризу ще навесні, хоча її ознаки були очевидні, «але вона дуже була зайнята боротьбою з Президентом, політичними інтригами».

О.МОРОЗ підкреслив, що «МВФ відстоює не інтерес гривні, а інтерес долара». За його словами, «якщо ми думаємо про майбутнє України як незалежної держави, необхідно прорахувати ризики, які несуть нашій країні позики МВФ, чим доведеться розплачуватися за них». «Натомість влада підписує меморандуми, які знищують економіку держави та її соціальну політику», - додав він.

За словами лідера СПУ, всі "скандали навколо так званої фальсифікації антикризового закону пов`язані з жорсткістю умов, поставлених МВФ». Він підкреслив, що “в обмін на транші Міжнародний валютний фонд вимагає заморозити зростання зарплат, урізати соціальні виплати, й що найнебезпечніше - вимагає почати продаж земель сільськогосподарського призначення». «Це неприпустимо, і СПУ має намір боротися проти того, щоб українці перетворилися на рабів на власній землі", - запевнив О.МОРОЗ.

Він вважає, що ухвалення парламентом антикризових законів – це «тимчасовий захід, це фантом, і ніяких позитивів для пересічних громадян ці «рятувальні заходи» не принесуть».