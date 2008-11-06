Черновецький про чиновників: нехай їздять на роботу, як всі

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що столичні чиновники не отримуватимуть компенсацій за використання власних автомобілів під час виконання службових обов’язків.

Про це йдеться в повідомленні прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ упевнений, що чиновники не мають морального права користуватися дорогими службовими автомобілями.

«Нехай їздять на роботу, як всі - на власних автомобілях, або громадським транспортом. І я наголошую, що жодних компенсацій столичні чиновники за це не отримають. Я особисто це проконтролюю», - сказав столичний голова.

Відповідно до інформації прес-служби, «команда» Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО вже відмовилась від отримання компенсацій.

«Я закликаю всіх урядовців і посадовців відмовитись від службових автомобілів і компенсацій, як я і моя команда», - цитує слова мера прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, в середині листопада мерія Києва планує провести аукціон з продажу 18 з 200 службових автомобілів, що належать “Автотранспортному підприємству Київської міської ради”. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що отримані кошти будуть спрямовані на соціальні програми.

30 жовтня Київрада на сесії погодила запровадження компенсаційних виплат для свого керівництва та керівництва КМДА за користування власними автомобілями для службових поїздок. Передбачено виплати “в межах та в порядку, визначених наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки “Про затвердження норм коштів на представницькі цілі, рекламу та виплату компенсацій за використання особистих легкових автомобілів для службових поїздок та порядок їх витрачання”.