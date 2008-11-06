Ющенко проситиме зарубіжні банки підтримати своїх «дочок»

Кредит Міжнародного валютного фонду у розмірі 16,43 млрд. доларів є гарантією зовнішньої платоспроможності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК сьогодні на брифінгу в Києві.

«Це так звана подушка, яка при позитивному сценарії не використовуватиметься, але буде певною гарантією з погляду платоспроможності України», - сказав А.ГОНЧАРУК, коментуючи результати сьогоднішньої зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з керівниками дипломатичних місій країн «Великої сімки» і Єврокомісії.

За його словами, всі дипломати «аплодували» антикризовим заходам, ініційованим Президентом і надалі покладеним в основу пакета законів для мінімізації впливу світової кризи на економіку України.

А.ГОНЧАРУК також повідомив, що в ході зустрічі дипломати заявили, що уряди їх країн готові і надалі підтримувати дії Президента і української влади зі стабілізації ситуації в економіці.

За словами А.ГОНЧАРУКА, на зустрічі В.ЮЩЕНКО підкреслив, що для України незмінним залишається пріоритет по залученню прямого іноземного капіталу в реалізацію інфраструктурних проектів в Україні, зокрема у сфері енергетики і підготовки до проведення в 2012 році Чемпіонату Європи з футболу.

Заступник глави Секретаріату Президента повідомив, що В.ЮЩЕНКО має намір найближчим часом продовжити консультації з представниками банківського сектору і металургійної галузі для стабілізації ситуації в економіці.

«У найближчі тижні буде організована зустріч Президента з представниками іноземного бізнесу. Президент має намір звернутися до зарубіжних банків, які мають в Україні свої дочірні філіали, з проханням підтримати ліквідність своїх «дочок», - сказав А.ГОНЧАРУК.