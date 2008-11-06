Яценюк визначив найголовнішу проблему, яка зараз існує в світі

Сьогодні в Києві почав роботу ІІ Київський форум безпеки (Kiev Security Forum) «Чорноморсько-Каспійський регіон і Європейська енергетична безпека», організований Фондом Арсенія ЯЦЕНЮКА Open Ukraine.

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму вітальному слові до учасників форуму голова Верховної Ради України, засновник Фонду Open Ukraine А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «найголовніша проблема, яка зараз існує в світі, - це відсутність єдиних правил торгівлі енергетикою". За його словами, "кожна країна формує для себе ті чи інші правила. Щодо України, то давно вже йдеться про необхідність упорядкувати ринок енергопоставок».

А.ЯЦЕНЮК сказав, що відновлення державної монополії на цьому ринку - це перший крок до форматування ринку як такого і до єдиних і однозначних правил гри на ринку енергоресурсів у цілому для України.

У Другому Київському форумі безпеки беруть участь: А.ЯЦЕНЮК; віце-прем`єр-міністр з питань європейської і міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ; заступник генерального секретаря Енергетичної хартії Володимир РАХМАНІН; радник з питань євразійського газу і нафти Крістоф ван АГТ; фахівець з питань енергетичної безпеки інформаційної служби PLATTS Джон РОБЕРТС, керівник програм Каспія, Кавказу, Південно-Східної Європи Міжнародного енергетичного агентства Тім ГУЛД та інші.

7 листопада форум продовжить роботу в сесійному режимі.

Довідка УНІАН. Київський форум безпеки (Kiev Security Forum) - незалежний, політично незаангажований майданчик для обговорення ключових проблем європейської безпеки. Проект реалізується в рамках програми фонду Open Ukraine «Міжнародний діалог». У нинішньому форумі беруть участь більш як 250 державних діячів високого рівня, відомих аналітиків, представників бізнесу і засобів масової інформації з Чорноморсько-Каспійського регіону, Європейського Союзу, США і відповідних міжнародних і регіональних організацій, які представляють 25 країн світу.

Фонд Open Ukraine - міжнародний добродійний фонд, заснований за ініціативою А.ЯЦЕНЮКА для зміцнення авторитету України у світі і розвитку публічної дипломатії. Фонд досягає своєї мети через втілення в життя своїх програм: Міжнародний діалог (організація і проведення Київського форуму безпеки, неформального форуму Дипломатичний клуб, організація семінарів, співфінансування партнерських українських та іноземних недержавних організацій) Міграція сьогодні (інформаційно-юридична підтримка українських трудових мігрантів), Культурні горизонти (організація культурно-мистецьких акцій в Україні і за кордоном), Українці закордоном (підтримка українських центрів діаспори), Молода генерація (підтримка громадсько активної української молоді).