Стецьків бачить, що в Україні чвари стають гидотнішими

Заступник голови фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Тарас СТЕЦЬКІВ вважає дії Служби безпеки України щодо народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ (фракція НУ-НС) несерйозними і політично замовленими.

Про це Т.СТЕЦЬКІВ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Коментуючи сьогоднішню заяву в.о. голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА про задокументовані факти корупційної діяльності Г.МОСКАЛЯ, Т.СТЕЦЬКІВ зазначив: “Там ідеться про те, що хтось-комусь видавав посвідчення учасників бойових дій. Це все є несерйозно і лише підтверджує одну річ: в Україні давно перестали займатися стратегією розвитку держави. В Україні продовжують займатися чварами, які з кожним днем набувають все більш гидотних і недостойних форм”.

Як також наголосив Т.СТЕЦЬКІВ, на його думку, “це є чистої води політичне замовлення”. “І це означає, що ми скочуємося то тієї позиції, коли забувається, для чого люди приходять в політику”, - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, СБУ передала до Генпрокуратури матеріали для порушення кримінальної справи стосовно народного депутата Г.МОСКАЛЯ.

“За результатами дослідчої перевірки СБУ задокументовано корупційну діяльність народного депутата України Г.МОСКАЛЯ, пов’язану, насамперед, с порушенням закону про статус ветеранів війни”, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, пояснивши при цьому, що йдеться про незаконне надання документів «чиновникам або ж просто хабарникам», які жодного відношення не мали до бойових дій, а тому не мали жодного права вважатися ветеранами.