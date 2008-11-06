Яценюк пропонує ставити крапку в питанні аверсу «Одеса-Броди»

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що в питанні проекту аверсного використання нафтопроводу «Одеса-Броди» необхідно "поставити крапку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи сьогодні Другий Київський форум безпеки (Kiev Security Forum) «Чорноморсько-Каспійський регіон і Європейська енергетична безпека», організований його Фондом Open Ukraine.

«За політичними деклараціями і намірами необхідно поставити абсолютно чітку економічну крапку - якщо цей проект економічно доцільний, його необхідно запустити», - зазначив він.

При цьому він додав, що сьогодні «під час дуже низьких цін на нафту необхідно завантажити нафтопровід і одержати відповідний ресурс».

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що уряд України найближчим часом планує завершити міжнародні переговори з реалізації проекту аверсного використання нафтопроводу «Одеса-Броди».

Вона в черговий раз зазначила, що уряд є прихильником використання нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному напрямі.

На використанні нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному режимі, що було передбачено проектом його будівництва, наполягає Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Нафтотранспортний проект «Одеса-Броди» замислювався з метою диверсифікації поставок нафти на українські НПЗ і розвитку транзитних можливостей країни. Будівництво нафтопроводу "Одеса-Броди" завершили в травні 2002 року. Магістраль має довжину 674 км, діаметр труби – 1020 мм. Потужність першої черги нафтопроводу і терміналу становить 9-14 млн. тонн на рік.

Нафтопровід "Одеса-Броди" планувалося використовувати для прокачування каспійської нафти до Європи. Україна впродовж двох років з моменту спорудження безуспішно намагалася домовитися про транспортування каспійської нафти по ньому в прямому напрямі. Не одержавши конкретних пропозицій з боку компаній, уряд України наприкінці червня 2004 року дозволив використовувати трубопровід для транспортування російської нафти в реверсном напрямі.

Таким чином, з моменту спорудження нафтопровід використовується в реверсном напрямі, що передбачає транспортування російської нафти з Бродів до Одеси і далі - танкерами через чорноморські протоки.