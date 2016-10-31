Експерт запропонував українцям "електорально покарати" політиків з великими доходами у деклараціях

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

«Якщо спеціалізовані органи не зможуть покарати за законом, то є ще електоральні закони, закони політики, цих людей можна покарати електорально. Для тих, хто збагатився на політиці, головна трагедія - не потрапити до нової Верховної Ради, і тому багато хто не хоче дострокових виборів», - сказав Карасьов.

Директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко вважає, що декларанти показали лише 10% майна, яким володіють.

«Якщо ми будемо оцінювати реальну власність людей, готівкову і так далі, то задекларована власність буде лише 10-та частина. Я взагалі вважаю, що е-декларування перетворилося на фактор, який за своїми політичними наслідками дорівнює навіть Майдану. Наслідки будуть колосальні», - сказав Небоженко.

Читайте такожВ СБУ пояснили, чому відсутні е-декларації керівництва відомства

«Коли фахівці фінансових розвідок Заходу зіллють масив, базу даних е-декларацій зі списком учасників офшорних схем в Україні й до цього додадуть ще електронні масиви власності в Європі та США і грошей, які лежать у західних банках наших депутатів і наших декларантів, то вони отримають повну картину, по яких структурах і як йде освоєння українських позик, як відбувається збагачення і які структури існують», - додав Небоженко.

На його думку, деградація парламенту «дуже сильна, і єдиний вихід із поєднання низької якості роботи парламенту з результатами е-декларування – це, звичайно, дострокові вибори».

Читайте такожКолишній генсек НАТО: Система е-декларацій в Україні є прогресивнішою, ніж у багатьох західних державах

Експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко зазначив, що за нинішніх обставин парламентські вибори - це «найбільш м'який спосіб» перезавантаження влади. «Перші керівники країни змирилися, що парламентські вибори 2017 року неминучі, й очевидно, що вони намагаються зберегти Охендовського на посаді голови ЦВК і весь склад ЦВК», - сказав Матвієнко.

Як повідомлялося, 30 жовтня о 00:00 завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

У реєстрі, серед інших, вказані електронні декларації президента України, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради, народних депутатів.