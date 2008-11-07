Яценюк вилетів до Дніпропетровська рейсовим літаком, і з одним охоронцем

Спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк у п`ятницю зранку вилетів у Дніпропетровськ з робочою поїздкою на рейсовому літаку. Про це повідомила Сегодня.

Спікер летить рейсом "Днеправиа" навіть не в бізнес-класі, зауважує видання. Його супроводжує охоронець. Рейс вилетів о 9:00 з Києва.

Сегодня нагадує, що раніше під час свого візиту до Москви на засідання Міжпарламентської асамблеї країн-учасниць СНД у квітні 2008 року Яценюк теж летів економом-класом на звичайному рейсовому літаку.