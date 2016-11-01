Парасюк відкрив таємницю "Святого Миколая", який подарував йому годинник

Про це депутат розповів у коментарі виданню Гордон.

"У нас в родині, скільки я себе пам'ятаю, завжди було традицією дарувати подарунки на Миколая. Ми – люди віруючі, ходимо до церкви. І всі чекають на день Святого Миколая. Що стосується запису в моїй декларації, то це дійсно правда. Годинник на свято Миколая мені подарувала сестра", – розповів Парасюк.

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За словами депутата, він вказав "годинник від Святого Миколая", щоб показати, що він не боїться декларацій і йому нема чого приховувати. Також нардеп не розуміє ажіотажу навколо його годинника і вважає, що в Україні "нафталіново-комуністичне" ставлення до політики.

"Я не розумію, чому люди так скептично до цього поставилися. Наприклад, президент США Барак Обама взагалі дозволяє собі на виступах і прес-конференціях кидати мікрофон. А у нас нафталіново-комуністичне ставлення до політики. І його потрібно міняти. Потрібно брати приклад з Заходу, з того, як їх політики ставляться до якихось серйозних речей. Я дуже спокійний, коли мова йде про декларування доходів", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Володимир Парасюк вказав у своїй електронній декларації годинник, який "приніс Святий Миколай".