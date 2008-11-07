Яценюк пояснив, чому не можна виганяти людей на вулицю

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що треба скорочувати не кількість державних службовців, а бюрократію і корупцію чиновників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

За його словами, скорочення зайнятості у державному секторі призведе до безробіття.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що в інших країнах світу під час кризи, навпаки, посилювався державний сектор економіки. За словами спікера парламенту, в Україні наразі під гаслами боротьби з корупцією чиновників не можна скорочувати «всіх і вся».

Виступаючи сьогодні у Дніпропетровській обласній раді перед керівниками великих промислових підприємств регіону та банкірами, А.ЯЦЕНЮК заявив, що під час економічної кризи власникам підприємств не слід йти «шляхом звільнення працівників». «Не можна виганяти людей, бо завтра ви їх не зможете повернути на підприємства», - наголосив голова ВР.

За його словами, з підйомом економічної активності в інших країнах кваліфікована робоча сила з України може мігрувати в ці країни. А.ЯЦЕНЮК вважає, що сьогодні основною проблемою промисловості є брак кваліфікованої робочої сили.

А.ЯЦЕНЮК запропонував керівникам підприємств скорочувати робочий тиждень, переглянути рівень зарплати. За словами А.ЯЦЕНЮКА, також парламент може врегулювати трудове законодавство щодо норми про неоплачувану відпустку працівників.