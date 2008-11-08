Барак Обама не відмовиться від розміщення ПРО в Польщі

Новообраний Президент США Барак ОБАМА пообіцяв не відмовлятися від планів адміністрації Джорджа БУША щодо розміщення елементів американської системи протиракетної оборони в Польщі.

Про це він заявив у телефонній розмові з Президентом Польщі Лехом КАЧИНСЬКИМ, повідомляє Лента.ру.

Як наголошується в заяві прес-служби Л.КАЧИНСЬКОГО за підсумками переговорів, Б.ОБАМА підкреслив важливість стратегічного партнерства між США та Польщею і підтвердив намір розвивати політичну та військову співпрацю між двома країнами.

Раніше ряд експертів висловлювали припущення, що Б.ОБАМА після свого приходу в Білий дім може відмовитися від розміщення системи ПРО в Східній Європі.

Угода про розміщення на території Польщі батареї зенітно-ракетних комплексів "Петріот" із 96 ракетами була підписана держсекретарем США Кондолізою РАЙС і міністром закордонних справ Польщі Радославом СІКОРСЬКИМ 20 серпня цього року в Польщі. Крім цього 8 липня США підписали угоду з Чехією про розміщення на її території радара, що входить у систему ПРО.

Як раніше повідомила "Вашингтон пост", Обама у п`ятницю розмовляв з прем`єр-міністром Італії, прем`єр-міністром Іспанії, королем Саудівської Аравії, президентом Польщі, президентом Єгипту, президентом Пакистану.