Бойко придумав, як усіх помирити

Заступник голови Партії регіонів, народний депутат Юрій БОЙКО вважає, що політичний екстремізм можна подолати за допомогою підвищення рівня економіки і добробуту народу.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Ю.БОЙКА щодо інцидентів між прихильниками різних політичних сил в деяких містах України 7 листопада.

Ю.БОЙКО наголосив, що Партія регіонів категорично засуджує будь-які прояви політичного екстремізму і вважає неприпустимим розпалення в країні міжнаціональної, соціальної, расової чи будь-якої іншої ворожнечі.

За словами Ю.БОЙКА, «Партія регіонів сама ніколи не ініціювала, а також постійно закликає своїх прихильників утримуватися від конфліктів з прихильниками інших політичних сил, а тим більше проявів екстремізму в будь-якій його формі».

«На мою думку, ми пройшли етап, коли країна виявилася розколотою, народ виявився розколотим, і цей розкол був дуже нещадним. Час показав, що від цього ні народ України, ні наша держава не виграли. Тому, думаю, сьогодні потрібно говорити про консолідацію суспільства, консолідацію політичних сил», - зазначив Ю.БОЙКО.

При цьому він наголосив, що «консолідація, звісно, не виключає боротьби ідей, програм і платформ політичних сил, дискусій прихильників тої чи тої сили, однак все має відбуватися в цивілізованих рамках». «Знаєте, я вважаю, що коли використовують кулаки, лунають заклики «зруйнувати», «змести» і так далі – це від безсилля. Конституція України надала політичним силам і їхнім лідерам всі можливості просувати свої ідеї в рамках закону. І якщо політики йдуть самі або провокують своїх виборців на конфлікт – отже, ці політики слабкі, їх ідеї неспроможні. Інакше екстремізм тлумачити не можна», - вважає Ю.БОЙКО.

Водночас він зауважив, що в Україні спостерігається тенденція до посилення жорстокості суспільства. «Це, на жаль, традиційні супутники економічної рецесії – частина суспільства озлоблюється, частина, можна сказати, «замикається в собі», не довіряючи більше ні політикам, ні державі… У цьому є й наша провина: на попередніх виборах ми, можливо, десь недопрацювали, десь не так чітко пояснили свої позиції. Партія регіонів не змогла стати владою й тому мала обмежені можливості для попередження й недопущення сьогоднішньої кризи. Це треба визнати», - сказав Ю.БОЙКО, висловивши впевненість, що наступні парламентські вибори кардинально виправлять ситуацію.

«Історія довела, що нестабільність, економічний занепад сприяють підвищенню агресивності в суспільстві, аж до прояву найнегативніших явищ, як це трапилося в Німеччині тридцятих років. І навпаки, у країнах де народ почувається добре, де уряд працює ефективно, де економіка процвітає, прояви екстремізму зникають», - зазначив Ю.БОЙКО.

«Я можу з усією відповідальністю заявити, що, коли ми прийдемо до влади й відновимо зруйновану економіку, про екстремістів ви більше не почуєте. І ті безвідповідальні політики, які сьогодні роблять кар’єру на відчаї, що панує в народі, зовсім втратять підтримку», - переконаний заступник голови Партії регіонів.

Як повідомлялося, 7 листопада у Києві правоохоронці затримали студентів, які вночі на вулиці Грушевського намагалися облити фарбою пам’ятник В’ячеславу Чорноволу.

У Львові відбулася низка локальних сутичок між прихильниками правих і лівих політичних сил.