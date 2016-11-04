Нардеп Лозовий розповів, чому не тримає гроші в банку

За його словами, він не вірить банкам, і розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу" історію про свою бабусю, передає ТСН.

"Я не вірю банкам. Розкажу дуже показову історію. В мене бабуся є, Жанна Іванівна, живе в Рівному. Вона все життя збирала гроші, назбирала 12500 доларів, божевільні для неї гроші. Поклала в банк, отримала якісь відсотки, а гроші пропали. Кожен раз, коли я приходжу, вона замість "Добрий день" питає мене, коли їх повернуть", - розповів Лозовий.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко розраховує на ефективність антикорупційних кроків, включаючи електронне декларування, та вимагає, щоб декларанти пояснили походження своїх статків.

«Багато тих, хто зараз декларував, приписали собі кеш вдома, думаючи, що це «нульова декларація», що потім дозволить їм уникнути перевірки. Але ключова позиція – це підвести риску того, що ви робили 25 років і далі пояснити, де ти, голубе сизий, взяв ці гроші», - додав президент.