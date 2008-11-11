Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК готовий відкликати свою заяву про відставку, якщо народні депутати не проголосують за його звільнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам на брифінгу.

«Треба пройти цю дорогу», - сказав він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, якщо парламент висловить йому довіру, “то зрозуміло, що заяву треба відкликати».