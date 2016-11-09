У МЗС сподіваються на адекватний склад адміністрації Трампа

Про це сказав журналістам заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко перед засіданням Кабінету міністрів у середу.

«Треба зрозуміти, яким чином це (обрання Трампа - УНІАН) вплине (на двосторонні відносини - УНІАН). Але ми сподіваємося на багато стабілізуючих чинників, які є не тільки в американському суспільстві, а й взагалі в істеблішменті. І заяви, які робилися, я думаю, вони робилися задля (передвиборчої - УНІАН) кампанії. Дуже важливий індикатор, хто буде обраний державним секретарем, секретарем з безпеки, національним радником з питань безпеки. Ці речі будуть важливими як індикатор», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, за підсумками виборів у президенти США переміг кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, який набрав 270 голосів виборців.