Мартинюк закрив засідання парламенту у порожньому залі

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК закрив засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як всі депутати пішли з сесійної зали, А.МАРТИНЮК повернувся на своє місце і оголосив про закриття ранкового засідання ВР.

Як повідомлялося, по середам народні депутати працюють лише у режимі ранкового пленарного засідання, яке розпочинається о 10.00, а завершується о 14.00.

Після 12-ї години перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК оголосив перерву через блокування трибуни депутатами БЮТ.

Трибуну було заблоковано під час голосування за прийняття постанови про створення слідчої комісії ВР з розслідування об`єктивності встановлення нових тарифів на газ для населення.

Коаліція внесла правки у відповідний проект постанови лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, замінивши керівника ТСК. Ю.ТИМОШЕНКО пропонувала, щоб ТСК очолив представник від опозиції Микола СИВУЛЬСЬКИЙ, більшість проголосувала за представника від коаліції – комуністку Аллу ОЛЕКСАНДРОВСЬКУ.

Пізніше народні депутати розійшлися без оголошення про закриття сьогоднішнього засідання Верховної Ради.