Медведєв уже торгується з Обамою

Росія не розміщуватиме ракетні комплекси «Іскандер» в Калінінградській області, якщо США відмовляться від розгортання ПРО в Європі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це сказав Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ в інтерв`ю французькій газеті «Фігаро» від 13 листопада.

“Ми взагалі можемо відмовитися від цього рішення, якщо нова адміністрація Сполучених Штатів Америки візьме і ще раз проаналізує всі наслідки відповідних рішень про розміщення ракет і радара, проаналізує їх ефективність, проаналізує масу інших чинників, у тому числі і те, наскільки ці засоби адекватні, щоб реагувати на погрози з боку так званих країн-ізгоїв», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

“Перша реакція, яка надійшла із Сполучених Штатів Америки з боку нової адміністрації, обнадіює. Принаймні, наші майбутні партнери думають над тим, корисно це чи ні, ефективно чи не ефективно. Отже, є про що говорити. Ми до таких переговорів готові, але, водночас, готові і до «нульового варіанту». Це буде абсолютно нормальним виходом з цієї ситуації», - підкреслив Президент РФ.

Він додав, що Росія готова до продовження роботи над ідеєю глобального захисту, в якій би брали участь і Сполучені Штати Америки, і країни Євросоюзу, і Російська Федерація.

Д.МЕДВЕДЄВ пояснив, що РФ неодноразово попереджала діючу адміністрацію США про адекватну відповідь у разі розміщення ПРО, але її ігнорували.

“Ми не можемо не реагувати вже на відповідні рішення про противоракети, які ухвалили, по суті, в односторонньому порядку наші американські колеги. І таке рішення мною було озвучено в ході виголошення відповідного Послання. Я вважаю, що це абсолютно адекватна відповідь: не ми почали цю тему – це лише дії у відповідь на, по суті, односторонні рішення, які були ухвалені для розміщення відповідних ракет і радара», - сказав він.

Більш того, додав Д.МЕДВЕДЄВ, «ми пропонували зробити інший крок – створити глобальну систему захисту з використанням наших радіолокаційних засобів, а також радіолокаційних засобів наших найближчих партнерів, таких як Азербайджан. По жодному з цих напрямів руху вперед не було».

“Тому рано чи пізно нам потрібно було вживати заходи у відповідь, про це говорив і мій попередник, про це говорив якийсь час тому я», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.