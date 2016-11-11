У СБУ розповіли про плани Кремля щодо регіонів України на листопад-грудень

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив начальник Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Анатолій Дублик.

За його словами, протягом другої половини листопада і на початку грудня планується проведення сесій кількох обласних рад, які під гаслами децентралізації вимагатимуть запровадження "практики договірних відносин між Кабінетом міністрів та місцевими радами".

"Як відомо, низка обласних рад вже і раніше ухвалила такі рішення. Служба безпеки, відповідно до чинного законодавства, відреагувала на такі порушення, і в результаті порушено кримінальне провадження", - сказав Дублик, додавши, що процесуальні дії тривають.

Крім того, за його словами, у регіонах планується проведення зборів і форумів громад з подальшим проведенням підсумкового всеукраїнського форуму місцевих рад.

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"Прямих вимог федералізації не передбачається - натомість обрана стратегія "повзучої ерозії" центральної влади", - сказав начальник департаменту СБУ.

Він додав, що таким чином, основна мета РФ – «створити умови для того, щоб паралізувати органи центральної влади, знаючи, що внесення зміни до Конституції потребує відповідного часу з певними тривалими ухваленнями...».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Дублик заявив, що СБУ у взаємодії зі Службою зовнішньої розвідки отримали оперативні дані, які "викривають плани Російської Федерації з масштабної дестабілізації в Україні, старт якої заплановано на 15 листопада поточного року".

За його словами, за сприяння РФ в Україні планують організувати масові акції протесту з метою спровокувати дострокові парламентські вибори для приведення до влади проросійських сил та зміни зовнішньополітичного курсу держави.