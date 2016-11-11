Екс-голова одеської ОДА Палиця звернувся до Гройсмана за протоколом засідання Кабміну, за яким його звільнили з посади

Про це Палиця написав на своїй сторінці у Facebook.

"Після тихого звільнення з посади пана Саакашвілі написав і надіслав офіційного листа пану Гройсману з проханням письмово пояснити причину мого звільнення з посади голови Одеської ОДА. Хочу знати різницю між причинами звільненням мене і Саакашвілі", - зазначив колишній губернатор Одещини.

Варто відзначити, що, згідно з законом про держслужбу, президент призначає і звільняє глав місцевих державних адміністрацій за поданням уряду.

Довідка. Палиця обіймав посаду голови одеської ОДА з 2014 2015 рр.

29 травня 2015 року Кабмін вніс подання на звільнення Палиці з посади голови одеської ОДА.

У 2014-2016 роках - посаду прем'єра-міністра України займав Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, 7 листопада Михайла Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА, яку він займав з травня 2015 року.

9 листопада президент України Петро Порошенко звільнив Саакашвілі з посади.