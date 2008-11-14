США: якщо Україну цікавить зброя минулого сторіччя – будь ласка

Отримання американських військових кораблів не забезпечать Україні спроможності відповідати на сучасні виклики ы загрози національній безпеці.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив президент Проекту з перехідних демократій Брюс ДЖЕКСОН (США) на міжнародній конференції “Україна у світі, що змінюється: шляхи забезпечення безпеки країни”, яка відбулася сьогодні у Києві, коментуючи повідомлення міністра оборони Сполучених Штатів Роберта ГЕЙТСА про можливість передачі американських військових кораблів Військово-морським силам України.

“Якщо Україну цікавить зброя минулого століття – то будь-ласка, у нас її дуже багато. Але я не думаю, що вона взагалі згодиться Україні для того, щоб відповідати на сучасні виклики”, - зауважив Б.ДЖЕКСОН.

Він також додав, що і Україні, і Сполучені Штати мають “багато такого сміття” (застарілих зразків зброї – УНІАН).

“І якщо хтось хоче його отримати – купуйте, але це не відповідатиме сучасним цілям держави”, - висловив свою думку американський експерт.

У свою чергу, інший учасник конференції народний депутат Олексій ЛОГВИНЕНКО (фракція БЮТ) з цього приводу зазначив: “Найвірогідніше за все, йдеться про кораблі невеликого класу – не більше фрегату чи сторожові кораблі. Їхня наявність в України відповідає воєнній доктрині держави”.

О.ЛОГВИНЕНКО також висловив жаль, що сьогодні Україна не будує власних кораблів, адже вітчизняні суднобудівні підприємства не мають від Міністерства оборони ніяких замовлень, які б забезпечувалися грошима.

“І якщо Україні на певних вигідних умовах запропонують передати озброєння, яке нас цікавить – чому б не скористатися такою можливістю”, - зазначив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада міністр оборони Сполучених Штатів Роберт ГЕЙТС після консультацій Україна-НАТО у Таллінні повідомив, що у грудні 2008 року міністри оборони України і США продовжать обговорення питання про можливість передачі американських військових кораблів українським Військово-морським силам.

Також Р.ГЕЙТС зазначив, що питання про передачу американських військових кораблів Україні протягом шести останніх тижнів обговорювалося на рівні міністрів оборони обох країн тричі.

«Україна виявляє зацікавленість у цьому питанні, але це досить тривалий і фінансово дорогий процес. Він також вимагає схвалення Конгресом США», - сказав міністр оборони США.

Крім того, він зазначив, що вартість передачі кораблів, а також їх ремонту є досить значною. «Зважаючи на наявний рівень ресурсного забезпечення Збройних сил України, виникає питання, чи є це (передача військових кораблів – УНІАН) найоптимальнішим варіантом для української сторони», - підкреслив Р.ГЕЙТС.