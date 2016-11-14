Геращенко розповіла, що до Москви літають не лише нардепи з "Опоблоку"
Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко вважає за необхідне провести наради фракцій щодо мети поїздок їхніх депутатів до Москви.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.
Геращенко зазначила, що підтримує усі заяви щодо того, що в умовах війни з Російською Федерацією усім потрібно «дотримуватися політичної гігієни».
«Як людина, яка кожні два тижні їздить до Мінська, я хочу поінформувати вас, що в цих літаках до Мінська із політиків літаю тільки я. І дуже часто я зустрічаю там представників багатьох фракцій, в тому числі з опозиції, демократичної, які потім пересідають в літаки до Москви», - сказала депутат.
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На її думку, «всередині фракцій необхідно провести наради і запитати, що ці шановні політики роблять в Москві, які вказівки вони там отримують».
Крім того, Геращенко сказала, що її турбують акції, які проводяться біля будівлі Національного банку.
«Ми бачили, що їх організовують представники фракції «Опозиційний блок». Я б хотіла так само, як дуже багато, я думаю, українських політиків, зрозуміти, чому поряд із представниками «Опозиційного блоку» там стоїть перший номер списку «Батьківщина» - поряд з представником «Опоблоку» (колишнім членом, вийшов з фракції у червні 2016 – УНІАН) Мураєвим (Євгеном). І чи це є узгоджена позиція, чи це самостійна позиція?», - додала депутат.
В свою чергу, лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко на це відповіла, що її фракція наполягає, аби у вівторок парламент розглянув низку законопроектів щодо тарифів, а також блок питань щодо аграріїв.