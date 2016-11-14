Геращенко розповіла, що до Москви літають не лише нардепи з "Опоблоку"

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Геращенко зазначила, що підтримує усі заяви щодо того, що в умовах війни з Російською Федерацією усім потрібно «дотримуватися політичної гігієни».

«Як людина, яка кожні два тижні їздить до Мінська, я хочу поінформувати вас, що в цих літаках до Мінська із політиків літаю тільки я. І дуже часто я зустрічаю там представників багатьох фракцій, в тому числі з опозиції, демократичної, які потім пересідають в літаки до Москви», - сказала депутат.

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На її думку, «всередині фракцій необхідно провести наради і запитати, що ці шановні політики роблять в Москві, які вказівки вони там отримують».

Крім того, Геращенко сказала, що її турбують акції, які проводяться біля будівлі Національного банку.

«Ми бачили, що їх організовують представники фракції «Опозиційний блок». Я б хотіла так само, як дуже багато, я думаю, українських політиків, зрозуміти, чому поряд із представниками «Опозиційного блоку» там стоїть перший номер списку «Батьківщина» - поряд з представником «Опоблоку» (колишнім членом, вийшов з фракції у червні 2016 – УНІАН) Мураєвим (Євгеном). І чи це є узгоджена позиція, чи це самостійна позиція?», - додала депутат.

В свою чергу, лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко на це відповіла, що її фракція наполягає, аби у вівторок парламент розглянув низку законопроектів щодо тарифів, а також блок питань щодо аграріїв.