МЗС Росії: будь-якого державного кордону в Азовському морі не існує

Делімітація ділянки морського кордону між Україною і РФ в Азовському морі та Керченській протоці є предметом подальших переговорів.

Про це говориться в коментарі Департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ РФ, обнародуваному на офіційному сайті російського МЗС, щодо заяв українських дипломатів.

«Змушені знову нагадати нашим українським колегам, що будь-якої лінії державного кордону в Азовському морі і Керченській протоці, які є внутрішніми водами Росії і України, Договір про російсько-український державний кордон 2003 року не визначає. В ньому зафіксовано, що врегулювання питань, які відносяться до суміжних морських просторів, здійснюється за угодою між сторонами», - наголошується в коментарі.

Російський МЗС нагадує, що згідно з угодою про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки, підписаному Києвом і Москвою в 2003 році, врегулювання питань, що відносяться до акваторії Керченської протоки, здійснюється за угодою між сторонами.

«Тільки на основі такої угоди може бути встановлено кордон між Російською Федерацією і Україною в Азовському морі і Керченській протоці», - наголошує МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада директор Першого територіального департаменту МЗС України Леонід ОСАВОЛЮК заявив, що РФ намагається «посунути» кордон, який існує в Керченській протоці.

МЗС РФ виступив із заявою, в якій відкинув звинувачення Києва у спробах змінити кордон у Керченській протоці.

12 листопада Л.ОСАВОЛЮК звинуватив Росію у застосуванні подвійних стандартів при делімітації водних кордонів із країнами колишнього Радянського Союзу. За його словами, де Росії вигідно визнавати кордон, який було встановлено за радянських часів, вона визнає його однозначно, а там, де не вигідно, вдає, що його або немає, або він є «якійсь».

За словами Л.ОСАВОЛЮКА, РФ намагається «пересунути» свій кордон у Керченській протоці, і це може взагалі зірвати весь переговорний процес у рамках СНД, який ведеться між країнами щодо делімітації державних кордонів.