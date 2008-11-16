Тимошенко рятуватиме хімпром у клубі Кабміну

У понеділок, 17 листопада, об 11:00 під головуванням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у клубі КМУ відбудеться нарада з представниками підприємств хімічної промисловості.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ, нарада буде присвячена питанням захисту галузі від впливу світової фінансової кризи.