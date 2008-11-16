Зовнішню допомогу слід спрямувати на допомогу внутрішньому ринку України

Голова Донецької обласної держадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО переконаний, що надану Україні зовнішню фінансову допомогу слід спрямувати на розкриття внутрішнього ринку країни. Про це він повідомив на зустрічі з журналістами.

Як передає кореспондент УНІАН, на думку В.ЛОГВИНЕНКА, одержані зовнішні кредити необхідно направити на пожвавлення внутрішнього ринку країни через реалізацію державних соціальних програм. «Є державні зобов`язання за певними соціальними проектами: житло, дороги. А також - машинобудівний комплекс, у тому числі і вугільне машинобудування», - зазначив В.ЛОГВИНЕНКО, наголосивши, що «коли докласти сюди грошей, то ми розкриваємо внутрішній ринок споживання металу».

За його словами, «тільки місто Донецьк може узяти близько 80 тис. тонн (металевої продукції – УНІАН) під свою програму будівництва житла. Донеччина може додати до цих 80 тис. тонн ще десь 300 тис. тонн металу на дорожнє будівництво».

Губернатор пояснив, що «дорожнє будівництво включає і будівництво штучних споруд, де використовується метал».

Але, як підкреслив В.ЛОГВИНЕНКО, «головний споживач і важіль розвитку внутрішнього ринку – це, звичайно, машинобудування, у тому числі й вугільне машинобудування», і лише Донецька область зажадає від машинобудівників близько 40 дорогих вугільних комплексів.

Тоді, на його думку, «ціна на метал, зокрема на внутрішній метал відповідатиме купівельній спроможності».

За оцінкою керівника області, «нинішня ситуація – це якраз той серйозний сигнал, попередження: якщо ми упродовж кількох місяців, упродовж півроку серйозно не запропонуємо проекти, програми розкриття внутрішнього ринку, чекати позитивного результату буде достатньо складно».

«Не можна постійно залежати від зовнішніх обставин, на які ми дуже мало впливаємо», - підсумував В.ЛОГВИНЕНКО, додавши, що всі ці питання треба оперативно вирішувати на державному рівні, оскільки «на регіональному рівні від нас мало залежить розширення внутрішнього ринку».