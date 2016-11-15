Побитий Ляшко вирішив пожалітися на Бойка президенту та генпрокурору

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

«Я вимагатиму від президента Петра Порошенка і від генерального прокурора Юрія Луценка негайного внесення до Верховної Ради подання про затримання й арешт Юрія Бойка – за вчорашній напад, який був вчинений», – сказав Ляшко.

Він також висловив думку, що події, які зараз відбуваються в Україні, є спробою підірвати Україну зсередини.

Читайте такожПарубій - Бойку: минув той час, коли регіонали "за допомогою кастетів ламали депутатам голови" (відео)

«Це спроба медведчуків, бойків, льовочкіних із їхніми партнерами з політичних сил, які називають себе демократичними, взірвати Україну на московські гроші», – сказав парламентар.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада під час засідання Погоджувальної ради парламенту Бойко напав на Ляшка. Це сталося після того, як Ляшко почав звинувачувати народних депутатів із фракції «Опозиційний блок», у тому числі й Бойка, у тому, що вони їздять до Росії за вказівками.

Того ж дня за відповідною заявою народних депутатів було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).