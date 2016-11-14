Бойко VS Ляшко: за фактом бійки нардепів відрито кримінальне провадження

За фактом бійки народних депутатів між Юрієм Бойком та Олегом Ляшко під час погоджувальної ради парламенту відкрито кримінальне провадження. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Зазначається, що провадження відкрито за ч. 2 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) ККУ.

«Один з народних депутатів, реагуючи на політичну позицію лідера іншої фракції, наніс йому кілька ударів рукою в обличчя. За фактом цього інциденту до Національної поліції України надійшла колективна заява народних депутатів», - йдеться у повідомленні.

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Провадження відкрили після колективного звернення до правоохоронців народних депутатів.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні Погоджувальної ради парламенту сталася бійка між лідером фракції Радикальної партії Олегом Ляшком та співголовою фракції “Опозиційний блок” Юрієм Бойком.

Бойко сидів поруч із Ляшком на Погоджувальній раді, коли лідер Радикальної партії Ляшко почав звинувачувати народних депутатів із фракції “Опозиційний блок”, зокрема і Бойка, в тому, що вони їздять до Росії за вказівками. Після цього Бойко піднявся зі свого місця і кілька разів вдарив Ляшка. Ляшко, по суті, лише захищався, не даючи здачі у відповідь.