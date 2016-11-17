"Барани" і "кози"

На цьому тижні Верховну Раду штормить. План «Шатун», навіть якщо він трохи нафантазований українськими спецслужбами, втілювався народними депутатами на повну силу. Ні дня без скандалів. Були і боксерські прийоми, і з’ясування питань - хто належить до ряду парнокопитних, та вміло закручені історії щодо загрози вбивства депутата.

Все почалося в понеділок, з погоджувальної Ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту. Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко зі стандартною риторикою «наїжджав» на всіх. Перепало й співголові фракції партії «Опозиційний блок» Юрію Бойку за те, що часто «в Москву за вказівками Кремля їздить». Чому традиційний для Ляшка спіч так морально ранив ззовні спокійного Бойка, що останній накинувся на кривдника, залишилось загадкою. Та кілька боксерських ударів, більша частина з яких Ляшка оминула, дали привід для суспільства обговорити цю оказію. А головному радикалу країни, хоча обійшлося без синців і травм, звернутися до правоохоронних органів.

В результаті, було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 346 Кримінального кодексу «погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча». А з ситуацією доручили розібратися ще й Регламентному комітету парламенту. Мовляв, може хоч на кілька днів вдасться вигнати Бойка з сесійної зали.

Чому традиційний для Ляшка спіч так морально ранив ззовні спокійного Бойка, що останній накинувся на кривдника, залишилось загадкою

Втім, апелювати до Регламентного комітету - справа не перспективна. Чому? Про це в деталях може розповісти Генеральний прокурор України Юрій Луценко. Очільник ГПУ як ніхто знає, як на подання генпрокурора про надання згоди Верховної Ради на позбавлення народного депутата від «Опозиційного блоку» Вадима Новинського депутатської недоторканості не отримати ані підтримки, ані відмови на звернення. Замість цього в Регламентному комітеті зажадали від Луценка, щоб генпрокурор приніс ще стос паперів з протоколами допитів і свідчень як доказ провини депутата. В ГПУ ж заявляють, що такого не буде і посилаються на таємницю слідства.

Нагадаю, Новинського підозрюють у причетності до організації незаконного позбавлення волі впродовж 179 днів помічника митрополита Володимира - архієпископа Олександра Драбинка. Сам Новинський (всупереч очікуванням українців про його вірогідну втечу з країни) на комітет прийшов. І не один, а з трьома адвокатами.

Не відставали в скандалах і жінки-депутати. Загострення сталося під час обговорення змін до так званого закону Савченко, який вже дозволив вийти на волю «по скороченій процедурі» тисячам засуджених, сотні з яких є вкрай небезпечними злочинцями, котрі встигли знову вчинити тяжкі злочини – зґвалтування і вбивства. Так, народний депутат України з фракції «Батьківщина» Надія Савченко, у властивій їй манері, обізвала своїх колег по парламенту баранами, образившись на критику закону за її авторством. «Ви політично спекулюєте і доводите людям, що ви барани. Тільки в одного барана крутіші роги, ніж в другого. Але насправді барани - всі», - сказала вона.

В принципі, після цього можна було б не роздмухувати вогнище образ і подальших звинувачень, якщо на такі слова Савченко, яка, як видається, трохи скучила за увагою до своєї персони, не реагувати. Але народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Луценко «прийняла бій», повідомивши «козам, які зайшли в цей парламент за допомогою світової спільноти», що обговорюваний закон дав можливість вийти на волю тим, хто вбиває і ґвалтує.

Савченко, у властивій їй манері, обізвала своїх колег по парламенту баранами, образившись на критику закону за її авторством

Та й на цьому історія не завершилася, бо новообраний депутат Тетяна Ричкова звернулася до спікера парламенту з проханням дати доручення Регламентному комітету і розглянути поведінку Савченко в частині її образливих висловлювань на адресу колег. Тобто, той самий Регламентний комітет, який спекулює своїми повноваженнями на захист Новинського, має розглянути бійку Бойка і Ляшка, тепер має дати оцінку, наскільки неетичним є ситуація, коли один депутат називає інших «баранами». Правда, тут ще не розкрито аспект, чи у аналогічній ситуації з «козами» все виглядає етично.

Скандальний парламентський серіал продовжився розбірками між фракціями «Радикальної партії» та «Батьківщина». Крайнім став народний депутат, Герой України Юрій-Богдан Шухевич (фракція «Радикальної партії»), який нібито звернувся до Юлії Тимошенко з проханням надати йому можливість виступити у Верховній Раді в час, призначений для її фракції. Мовляв, колеги Шухевича у «Радикальній партії» не дають йому такої можливості. Словесна суперечка між лідерами фракцій, розмови про тему так і не реалізованого Шухевичем виступу, взаємні звинувачення, руки Кремля… Калейдоскоп абсурду закінчився тим, що радикали звернулися до Порошенка щодо надання Шухевичу охорони, бо його, вірогідно, хочуть вбити. Втім на наступний день цього нескінченого спектаклю радикали підняли тему імпічменту.

Звісно, всі ці події бурхливо обговорюються у стінах Верховної Ради. Хтось розповідає про «знищення рейтингів» Тимошенко руками Ляшка, який, насправді, виступає на боці Порошенка, бо є з ним у змові. Хтось акцентує увагу на тому, що всі парламентські скандали організовані для того, щоб відволікти суспільство від високих тарифів, тобто, замість хліба народу пропонують видовища. Хтось натякає, що відбувається дискредитація Верховної Ради, бо, з одного боку, таким розпорошеним парламентом легше управляти, а, з іншого боку, можна й розпустити при нагоді.

Та якими б не були сценарії – чи нав’язані ззовні, чи придумані всередині країни – депутати самостійно, у єдиному пориві, допомагають втілювати їх у життя.

Надія Пришляк