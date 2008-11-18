Ющенко - про масштаб Голодомору: мурашки стоять по тілу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що вшанування 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років сприятиме єднанню нації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час презентації Національної книги пам’яті та документально-художньої виставки «Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського нарду».

В.ЮЩЕНКО зауважив, що ця трагічна сторінка історії українського народу може сприяти об‘єднанні української нації.

«Може зробити багато мотивів для 47 мільйонів українців, відчути себе тісніше один біля одного, відчути лікоть сусіда, згадати, що ми українці, що ми єдина нація, і в нас все буде добре», - сказав він.

Президент також наголосив на важливому значенні для громадян пам’ятати і вивчати українську історію, в тому числі такі трагічні сторінки, як голод 1932-1933 року. Він вкотре підкреслив, що нація, держава не можуть існувати без знання історії, культури, мови, традицій.

В.ЮЩЕНКО назвав Голодомор злочином проти української нації.

«Буде прикро, якщо ми будемо дивитись на Голодомор, як тлумачать його головні злодії, – комуністи, що винен у всьому Господь Бог, що він не дав води, тепла. Це кричуща неправда», - сказав він, зауваживши, що за ідеєю штучного голоду в Україні було бажання приборкати українське селянство, яке є рушійною силою будь-якої національно-визвольної боротьби.

Президент зауважив, що цілеспрямовані дії Йосипа Сталіна, які почались набагато раніше 1933 року, в тому числі з конфіскації землі, врожаю тощо, призвели до трагедії таких масштабів.

Він повідомив, що за два роки роботи над укладанням Національної книги пам’яті вдалось встановити майже 900 тис. осіб, які загинули в ті роки, а також зібрати більш як 200 тис. свідчень про жертв Голодомору. «Який масштаб має бути цієї трагедії, щоб через 75 років можна було зібрати більше 1 млн. імен – мурашки стоять по тілу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він висловив сподівання, що сьогоднішня презентація першого тому книги сприятиме тому, що українці почнуть більше цікавитись, як гинули їхні діди у 30-х роках.

Крім того, у своєму виступі глава держави велику увагу приділив питанню міжнародного визнання Голодомору, а також ставлення до цих подій церкви та політиків.

Він висловив вдячність всім українським церквам різних конфесій, політичним силам, які дійшли згоди в цьому питанні.

«Ми – українці, і не можемо називати ці події по-іншому, ніж геноцид проти українського народу», - сказав Президент.

Також він подякував вітчизняним дипломатам за велику роботу щодо визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні на міжнародному рівні.

В.ЮЩЕНКО подякував міжнародним організаціям, структурам Європейського Союзу за визнання Великого Голоду в Україні.

Він висловив сподівання, що цей процес буде продовжено, і світ з великою шаною поставиться до подій цих років в Україні.