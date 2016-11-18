Суд визнав недостовірними висловлювання радника глави МВС про причетність сина Януковича до вбивств на Майдані

Печерський райсуд м. Києва 18 листопада частково задовольнив позов сина екс-президента Віктора Януковича – Олександра до МВС України про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування недостовірної інформації. Постанова суду розповсюдив прес-секретар Януковича Юрій Кірасир.

Зазначається, що керуючись ст. 209 ЦПК України, суд визнав недостовірною інформацію щодо причетності Олександра Януковича до організації масових вбивств на Майдані, яку поширив радник міністра МВС Антон Геращенко.

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"Ми чітко розуміємо, що за організацією масових вбивств варто ... - Олександр Янукович. Без їх (Олександра Януковича) команди неможливо було б застосування вогнепальної зброї співробітниками міліції", - заявив Геращенко на прес-конференції, організованій МВС України від 18 листопада 2014 року, передає "112.ua"

Також суд зобов'язав МВС України протягом місяця розмістити прийняте рішення суду на своєму офіційному сайті.

Раніше ГПУ підготувала підозру екс-президенту Віктору Януковичу щодо організації ним викрадення архієпископа Олександра Драбинка, помічника настоятеля Української православної церкви Московського патріархату Володимира Сабодана, з метою тиску через нього на митрополита, щоби той відрікся від виконання своїх повноважень.