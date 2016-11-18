Парубій звинуватив "зовнішні сили" у спробі дестабілізувати ситуацію у ВР

Про це в інтерв’ю телеканалу «Рада» заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Він наголосив, що «ті сили, які думали, що вони зможуть зробити в парламенті майданчик для боксерських боїв, для дестабілізації, потерпіли повну поразку».

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За його словами, сценарії щодо дестабілізації «були закинуті ззовні, і вони не до кінця розуміють і відчувають високий рівень відповідальності депутатів Верховної Ради України». Спікер зауважив, що в найбільш напружені моменти парламент «може об’єднуватися для проведення реформ, протидії зовнішнім сценаріям».

«Парламент працював в злагодженому ритмі, був не менш ефективним, як в усі інші парламентські тижні, і будь-які спроби дестабілізувати ситуацію не мали жодного успіху», - резюмував Парубій.