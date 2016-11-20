Порошенко назвав цілі Кремля щодо України: постійна внутрішня дестабілізація в Україні і дострокові вибори

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у зверненні до українського народу з нагоди Дня Гідності і Свободи.

«Ґрунт, на якому ми виплекали паростки відновлення, ще недостатньо міцний. Не так вже й багато треба зусиль, щоб все зроблене, все вистраждане зійшло нанівець», - зазначив президент.

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«Ворог не лише атакує Україну ззовні, але й розхитує нас зсередини. Метою Кремля є постійна внутрішня дестабілізація, анархія, отаманщина. Дострокові вибори в Україні і посилення позицій проросійських сил в новому парламенті. А далі – ревізія європейського курсу. А ще потім – повна зміна зовнішньополітичного вектору держави. У фіналі – повернення України в імперське стійло», - додав глава держави.

«Якщо піти шляхом гострих внутрішніх конфліктів, можна дуже швидко кинути країну у прірву хаосу і безладу, зробити незахищеною перед зовнішньою агресією. Як президент я не допущу такого сценарію», - запевнив Порошенко.