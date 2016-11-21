У НАТО закликали Україну посилити контроль над використанням бюджетних коштів в оборонній сфері

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, присвяченій початку роботи Другого антикорупційного тижня за участю керівництва Міністерства оборони України.

За словами Віннікова, Стратегічний оборонний бюлетень є головною «дорожньою картою» для здійснення реформ у сфері оборони та містить одну з п'яти важливих стратегічних задач, яка полягає у зміцненні системи управління ресурсами у Міноборони та Збройних силах.

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"Важливо посилити підзвітність та прозорість усього оборонного бюджету, не тільки в частині здійснення закупівель. І це те, чого можна досягнути за допомогою тіснішої співпраці з Верховною Радою. І це зараз обговорюється. Я думаю, що розробка нового законопроекту стосовно національної безпеки і оборони надає відмінну можливість, щоб зміцнити ті процеси з нагляду в Україні", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня президент Петро Порошенко затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України.

Стратегічний оборонний бюлетень України є документом оборонного планування, що розроблений за результатами оборонного огляду з метою визначення основних напрямів реалізації воєнної політики України та розвитку сил оборони до кінця 2020 року.

Бюлетень спрямований на забезпечення практичної реалізації положень Воєнної доктрини України та Концепції розвитку сектору безпеки і оборони, визначає стратегічні й оперативні цілі оборонної реформи та очікувані результати їх досягнення з урахуванням актуальних військово-політичних загроз та викликів. Документ визначає шляхи досягнення цілей оборонної реформи, зокрема, щодо збільшення спроможностей сил оборони, активну участь у реалізації Спільної безпекової і оборонної політики Європейського Союзу та активне співробітництво з НАТО з досягненням критеріїв, необхідних для набуття повноправного членства в Північноатлантичному альянсі.

Стратегічний оборонний бюлетень слугуватиме «дорожньою картою» оборонної реформи з визначенням шляхів її впровадження на засадах і принципах, якими керуються держави – члени НАТО.