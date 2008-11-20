Водій заснув за кермом - маршрутка врізалася в КамАЗ: 8 постраждалих

У Полтавській області мікроавтобус, водій якого заснув за кермом, зіткнувся з "КамАЗазом", постраждали 8 чоловік. Про це журналістам повідомили в прес-службі Управління МВС України в Полтавській області.

За їх даними, подія сталася 19 листопада, близько 5.00, на трасі Київ-Харків у Решетилівському районі. «Водій мікроавтобуса «DAIMLER CHRYSLER», який віз 9 пасажирів, заснув за кермом, внаслідок чого автомобіль врізався в «КамАЗ» з напівпричепом, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок аварії вісім пасажирів автобуса дістали закрито-черепні травми голови, забої та різані рани. Водії автомобілів не постраждали. Потерпілі направлені в Решетилівську районну лікарню», – йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що пасажири прямували з Чернігівської області на ринок до Харкова.

«Стан дорожнього покриття на ділянці, де сталася аварія, відповідає вимогам Держстандарту. Асфальтобетонне покриття було сухим, без пошкоджень. Видимість в обох напрямках – 500 метрів. Ділянка дороги не є місцем концентрації ДТП. Водій, який заснув, знаходився за кермом 6 годин», – додали в прес-службі.