Напад на Культурний центр України в Москві: у МЗС Росії засудили хуліганські дії

Про це офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова сказала на брифінгу в Москві, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Ми засуджуємо такого роду хуліганські дії, де б вони не відбувалися. Щодо вчорашнього інциденту відповідний запит було направлено до правоохоронних органів. Питання вивчається, і про результати розслідування буде повідомлено», - сказала Захарова.

При цьому вона стверджує, що витівки «радикалів» щодо російських закордонних установ в Україні «відбуваються з регулярністю», що нагадує «сплановану кампанію».

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За словами Захарової, відповіді на ноти МЗС РФ та інформації про результати розслідування російська сторона не отримує, зокрема, «не почули» в МЗС РФ засудження від офіційного Києва у зв'язку з «наругою над російським прапором депутатом Ради у Львові».

Раніше Міністерство закордонних справ України заявило рішучий протест російській стороні, висловивши вимогу невідкладного розслідування нападу на Культурний центр України в Москві та закликавши до публічності судового вироку всім причетним до його скоєння.

22 листопада російські радикали підпалили прапор України на будівлі Культурного центру України і фарбою з балончика зробили напис на фасаді: "Харьков - русский город".