Резолюція ООН по Криму закладає основи для деокупації півострова - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав під час спільної прес-конференції з керівництвом Євросоюзу у Брюсселі.

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«Я подякував нашим партнерам з ЄС за чітку позицію невизнання анексії Російською Федерацією Криму та міста Севастополь», - заявив Порошенко.

«Спасибі за одностайну підтримку країнами-членами ЄС проекту резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в Криму. Таким чином ми поступово закладаємо фундамент деокупації півострова. Важливе підтвердження нашої спільної позиції у цьому питанні – відмова Євросоюзу визнавати незаконні вибори, які окупаційні власті провели в Криму, і введення санкцій проти так званих членів російської Думи, обраних в Криму», - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада на засіданні Третього комітету Генеральної асамблеї ООН, який фокусується на тематиці прав людини, була підтримана ініційована Україною резолюція про порушення прав людини в Криму російською окупаційною владою. В підтримку резолюції виступили 73 держави, проти голосували 23, 76 утрималися.