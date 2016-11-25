Коломойського висунули на керівну посаду в УКРОПі

Таке рішення було ухвалене під час XІ з’їзду партії, який проходить у Києві.

У порядку денному з’їзду – затвердження складу Політичної ради УКРОПу, обрання голови та членів Комісії партійного контролю та складу Ревізійної комісії партії.

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Ці органи формуватимуться відповідно до нового Статуту УКРОПу, який був затверджений на ІХ з’їзді партії у вересні. Кандидатів до Політичної ради, Комісії партійного контролю та Ревізійної комісії партії обирали рейтинговим голосуванням під час конференцій регіональних партійних організацій.

Довідка: Комісія партійного контролю має право скасовувати рішення будь-яких органів і керівників політсили, в тому числі голови партії, таким чином, комісія має великий вплив на формування позиції партії. Як відзначається на сайті партії, УКРОП - "партія громадян-патріотів, яка захищає інтереси громадянського суспільства в його боротьбі проти існуючої системи влади за побудову в Україні держави вільних громадян ".