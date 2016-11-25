Москаль про умову ЄС щодо експорту деревини: нехай не перетворюють Україну в сировинний придаток

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Москаля, вчора президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Україна в найближчі тижні скасує заборону на експорт необробленої деревини. У відповідь на це ЄС готовий надати нам останній транш фінансової допомоги – 600 млн євро.

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«Хочу сказати з цього приводу кілька слів як керівник єдиної області в Україні, лісистість якої займає більше половини території, та єдиної області, яка не продає в Європу ні паливну, ні ділову деревину. Може, тоді вивеземо з цієї країни все, що має хоч якусь цінність, продамо за копійки, а самі залишимося голі й босі в центрі Європи? Про 600 мільйонів євро допомоги через півроку всі забудуть, а вирубані й продані за копійки Карпати стануть національною ганьбою на довгі роки. Тому нехай європейські партнери не ставлять нам ультиматуми й не перетворюють Україну в сировинний придаток. Я особисто буду просити нардепів від Закарпаття не голосувати за скасування мораторію на вивезення необробленої деревини за кордон», - наголосив Москаль.

Як повідомляв УНІАН, Україна запровадила мораторій на експорт деревини як єдиний можливий на той момент захід, що дав можливість навести порядок у сфері вирубки лісу та обороту продукції лісового господарства.

Це рішення викликало багато критики з боку Євросоюзу. Зокрема єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом заявлчла, що мораторій суперечить нормам Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У свою чергу, голова Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі наголошував, що скасування мораторію - основна умова виділення коштів.

З ним погоджувався і голова торгового сектору Представництва ЄС в Україні Ніколас Бердж. За його словами, відмова від зняття мораторію може призвести до відмови деяких країн затвердити пропозицію Єврокомісії про розширення квот на українську продукцію.

В Україні єдиної позиції щодо мораторію на експорт деревини немає.

При цьому перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів заявляв, що якщо продовження дії мораторію на експорт деревини призведе до збільшення переробки деревини всередині країни, що вигідно для України, Київ може обійтися без макрофінансової допомоги Європейського Союзу.

24 листопада голова Єврокомісії Юнкер наголосив, що ЄС сподівається на зняття Україною в найближчі тижні мораторію на експорт деревини, запровадженого в 2015 році терміном на 10 років. За словами Юнкера, скасування мораторію стане ключовою умовою надання Україні чергового траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.