Під час Голодомору Закарпаття збирало зерно для голодуючих

Під час Голодомору 1932-33 років закарпатці збирали харчі і відправляли їх на допомогу українцям, повідомила кореспонденту УНІАН співробітниця Управління СБУ в Закарпатській області Наталія ПОПОВИЧ.

За її словами, свідчення цього можна знайти у газетах, які в ті часи виходили на території нинішнього Закарпаття. Усі ці матеріали знаходяться в архівах СБУ і нині, під час вшанування пам’яті жертв Голодомору, виставлені в музеї управління СБУ для ознайомлення.

У музеї також представлено документальні видання, зокрема збірник «Розсекречена пам’ять. Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВС. Цей збірник містить документи радянських органів державної безпеки - Державного політичного управління та Народного комісаріату внутрішніх справ.

«У 1933 році мешканці Закарпаття, яке того часу входило до Чехословаччини, намагалися їжею допомогти українцям, які потерпали від голоду, однак є свідчення таких випадків, коли на кордоні радянські солдати буквально на очах людей спалювали призначене для допомоги збіжжя, вози з пшеницею», - зауважила Н.ПОПОВИЧ.